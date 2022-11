Inflation im November leicht abgeschwächt

Die Inflationsrate in Deutschland hat sich leicht abgeschwächt und wird im November 2022 voraussichtlich plus 10,0 % betragen, so das Statistische Bun­desamt.



Im Oktober 2022 hatte die Inflation in Deutschland bei plus 10,4 % gelegen – der höchste Stand seit Anfang der 1950er-Jahre.



Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind insbesondere die Preise für Energie und Nahrungsmittel merklich angestiegen und beeinflussen die Inflationsrate erheblich.



Im November 2022 stiegen die Preise für Nahrungsmittel im Vergleich zum Vorjahresmonat mit plus 21,0 % überdurchschnittlich. Dagegen gibt es bei den Energiepreisen eine leichte Entspannung. Sie sind dennoch 38,4 % höher als im Vorjahresmonat.