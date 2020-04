Infizierten-Zahl in den USA steigt

In den USA ist die Zahl der Corona-Erkrankten mittlerweile auf mehr als 310.000 angestiegen, über 8.500 Todesfälle meldet am Sonntag die US-Universität Johns Hopkins (JH). Corona-Epizentrum in den Vereinigten Staat ist weiterhin der Bundesstaat New York.

Damit gibt es derzeit in den USA rund ein Viertel der weltweit 1,2 Millionen Corona-Infizierten. Laut JH liegt die Gesamtzahl der Todesfälle weltweit bei inzwischen fast 65.000.

Laut JH-Angaben liegt die Infizierten-Zahl in Deutschland aktuell bei rund 96.000. Mehr als 1.400 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung gestorben, über 26.000 sind wieder gesund.