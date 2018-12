Indonesien: Viele Tote bei Tsunami

Viele Tote und Hunderte Verletzte in Indonesien nach Tsunami – Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier bestürzt.

Nach der jüngsten Tsunami-Katastrophe in Indonesien ist die Zahl der Toten auf mindestens 222 gestiegen. Das teilten die örtlichen Behörden am Sonntag mit. Über 800 Menschen wurden demnach verletzt. Es wird befürchtet, dass die Opferzahlen noch weiter steigen werden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierte dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo. „Die Nachrichten von dem verheerenden Tsunami an den Küsten von Java und Sumatra, bei dem viele Menschen den Tod fanden und noch viele mehr verletzt wurden, erfüllen mich mit tiefer Trauer“, schrieb Steinmeier. „Ich möchte Ihnen, auch im Namen meiner Landsleute, meine tief empfundene Anteilnahme aussprechen.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo ebenfalls kondoliert. „Mit großer Betroffenheit habe ich die Nachricht von dem verheerenden Tsunami aufgenommen, der an den Küsten von Java und Sumatra zu zahlreichen Opfern und großer Zerstörung geführt hat“, schrieb Merkel am Sonntag. „In diesen schweren Stunden möchte ich Ihrem Land mein tiefempfundenes Beileid aussprechen.“ Ihr besonderes Mitgefühl gelte den Angehörigen sowie den vielen Verletzten, so Merkel.

Ursache für das Unglück soll ein Erdrutsch in der Sundastraße, einer Meerenge zwischen den indonesischen Inseln Sumatra und Java, gewesen sein. Das Unglück hatte sich am Samstagabend gegen 21:30 Uhr Ortszeit (15:30 Uhr deutscher Zeit) ereignet und war vermutlich durch einen Vulkan ausgelöst worden. Besonders betroffen war Lampung, eine indonesische Provinz an der Südspitze Sumatras, sowie Banten, eine indonesische Provinz im Westen Javas.