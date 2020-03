Erstmals Ausgangssperre in Stadt in Bayern verhängt. Das Landratsamt Tirschenreuth hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für die Stadt Mitterteich in Bayern eine Ausgangssperre verhängt.

Diese gelte bis einschließlich zum 2. April, teilte die Behörde am Mittwochnachmittag mit. Es ist die erste Stadt im Freistaat mit einer solchen Maßnahme. Hier finden Sie die Allgemeinverfügung des Landratsamtes.