Immobilien-News to go (26.03.2018)

Strabag PFS gewinnt FM-Auftrag von Nordex Energy

Die Strabag Property and Facility Services GmbH (Strabag PFS) übernimmt ab 1. April 2018 das technische Facility Management (FM) für mehrere Standorte der Nordex Energy GmbH. Die Gesamtfläche beläuft sich auf rund 220.000 qm, verteilt auf Verwaltungs- und Produktionsstandorte in Hamburg und Rostock. Der Vertrag wurde für drei Jahre mit Option auf Verlängerung geschlossen. Über das Volumen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Vorausgegangen war eine deutschlandweite Ausschreibung des Windenergieanlagenherstellers. Strabag PFS hat alle drei Lose für die technische Gebäudeverwaltung gewonnen. Das gilt sowohl für die Zentrale in Hamburg als auch für das Rotorblattwerk und das Gondelwerk in Rostock. Aufgabenschwerpunkte sind die Instandhaltung der gesamten technischen Gebäudeausrüstung und ein 24-Stunden-Störungsmanagement, ergänzt um Hausmeisterdienste.

Verkauf für neue Wohneinheiten im Nürnberger Südwesten gestartet

In der Orffstraße 21 im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard errichtet PROJECT Immobilien in einem Ensembleschutzgebiet ein Neubauprojekt mit 66 Eigentumswohnungen und einem Townhaus. Der Verkauf der Wohneinheiten hat bereits begonnen.

Auf dem rund 1.800 m² großen Grundstück an der Ecke von Orff- und Kreutzerstraße in der Nürnberger Südweststadt entsteht unter dem Namen „LEON“ ein modernes Neubauensemble im KfW-55-Standard mit Tiefgarage und einem geschützten Innenhof. Die Gebäudekörper entlang der Straße verfügen über je sieben Geschosse mit Krüppelwalmdach und, in Anlehnung an die Bebauung der Nachbarschaft, eine Fassade in gedeckten Rot-, Gelb- und Grüntönen. Im geschützten Innenhof werden außerdem ein modernes, dreigeschossiges Gebäude mit Flachdach und ein daran angrenzendes Townhaus errichtet. Die geplante Gesamtwohnfläche beläuft sich auf rund 4.340 m².

Viele der entstehenden 1- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von ca. 33 bis 106 m² werden barrierefrei errichtet. Der entstehende Wohnungsmix umfasst Einheiten mit Garten, Balkon, (Dach-)Loggia, Dachterrasse oder Rooftop-Terrasse sowie mehrere zweigeschossige Maisonettes. Zudem werden im Innenhofgebäude Wohnpakete angeboten, die aus einer Maisonette-Wohnung mit Rooftop-Terrasse und einer Einliegerwohnung im Erdgeschoss bestehen.