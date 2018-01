Immer mehr Menschen zieht es nach Berlin

In Berlin lebten 3,575 Millionen Menschen am Jahresende 2016. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte, wuchs die Bevölkerung in der Bundeshauptstadt im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent bzw. rund 54.000 Menschen.

Dabei zog es insbesondere junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahre an die Spree. Ihre Zahl stieg infolge von Wanderungen um 44.400 Personen an. Ältere Menschen zieht es eher aus Berlin fort. Der Wanderungsverlust der über 59-Jährigen lag bei minus 1.600 Menschen.

Die Berliner Bevölkerung war durchschnittlich 42,6 Jahre alt und damit 0,1 Jahre oder knapp 53 Tage jünger als noch ein Jahr zuvor. Das hat zwei Ursachen, wie die Behörde mitteilte: Zum einen wurden in Berlin 41.087 Kinder geboren, während 34.051 Einwohner starben. Daraus ergibt sich ein Geburtenüberschuss von 7.036 Kindern.

Ende 2016 lebten 598.300 Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Berlin, 9,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Ausländerquote lag am Silvestertag 2016 bei 16,7 Prozent und damit 1,2 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.