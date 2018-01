Im Alter von 70 Jahren: Sängerin France Gall gestorben

Trauer um französische Sängerin France Gall. Die Französin starb am Sonntag im Alter von 70 Jahren in Paris. Ein Hit der Sängerin war unter anderem Ende der 1980er Jahre das Lied „Ella, elle l’a“ mit dem sie auch in Deutschland eine Top-Platzierung in den Charts erreichte.

Frankreichs Kulturministerin Françoise Nyssen beschrieb die Sängerin als „eine zeitlose Ikone des französischen Liedes“. Der französische Präsident Emmanuel Macron twitterte: „Sie hinterlässt Lieder, die jeder in Frankreich kennt.“

Ihre Karriere begann Mitte der 1960er Jahre. 1965 gewann Gall für Luxemburg den Grand Prix Eurovision de la Chanson.