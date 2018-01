IKEA-Gründer Kamprad gestorben

Der Gründer des schwedischen Möbelkonzerns IKEA, Ingvar Kamprad, ist tot. Wie die schwedische Möbelkette mitteile, starb er am 27. Januar in seinem Haus in Smaland, Schweden, nach kurzer Krankheit.

Kamprad war einer der reichsten Menschen der Welt und wurde 91 Jahre alt. Er gründete Anfang der 1940er Jahre im Alter von 17 Jahren das IKEA – das Unternehmen, das ihm eine lebenslange Verpflichtung sein sollte.

„Wir sind tieftraurig über Ingvars Tod. Sein unbedingtes Bekenntnis auf der Seite der vielen Menschen zu stehen werden wir immer in Erinnerung behalten. Genauso wie seine Eigenschaft nie aufzugeben, seinen stetigen Wille zur Verbesserung und sein Credo, durch das gute Beispiel zu führen“, sagte Torbjörn Lööf, CEO und Präsident der Inter IKEA Group.