IG-Metall-Vize Brenner: „Brauchen verbindliche Frauenquoten für Vorstände“

Die Vizevorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, hat eine verbindliche Frauenquote in den Vorstände deutscher Unternehmen gefordert. Die IG Metall schaltet sich damit in die Diskussion um das Frauendefizit an der Spitze deutscher Unternehmen ein, berichtet der „Spiegel“.

„Wir brauchen verbindliche Frauenquoten für Vorstände und die Managementebenen darunter“, sagte die Spitzengewerkschafterin. Sie sitzt im Aufsichtsrat von BMW und bei dem Autozulieferer Continental, wo sie als stellvertretende Vorsitzende fungiert.