Ifo: Wirtschaftsklima trübt sich ein

Das Weltwirtschaftsklima hat sich im zweiten Quartal 2018 eingetrübt. Der Indikator sank im zweiten Quartal von 26,0 um 9,5 auf 16,5 Punkte und befindet sich damit in etwa wieder auf dem Niveau des vierten Quartals vergangenen Jahres, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter Experten mitteilte. Diese bewerten die Wirtschaftslage zwar unverändert als günstig, doch sind ihre Erwartungen deutlich weniger optimistisch als noch zu Jahresbeginn.

„Die Beurteilungen der Experten zur aktuellen Wirtschaftslage bleiben unverändert günstig. Ihre Erwartungen sind deutlich weniger optimistisch als noch im Quartal zuvor. Der Aufschwung der Weltkonjunktur bleibt weiter intakt, jedoch schwächt er sich ab“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

„Das Wirtschaftsklima verschlechtert sich nahezu in allen Regionen. Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen fallen in den USA deutlich. In der Europäischen Union, in Lateinamerika, in den GUSStaaten, im Nahen Osten und in Nordafrika kühlen sich die Erwartungen ebenfalls ab. Die Lage-Einschätzung verbessert sich dagegen abermals. Auch in den asiatischen Schwellen- und Entwicklungsländern trüben sich die Erwartungen ein. Die Lagebeurteilung bleibt hingegen in etwa unverändert“, so der Ifo-Chef weiter.