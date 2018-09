Hurrikan „Florence“: Trump sichert Hilfe zu

Hurrikan „Florence“ steuert auf US-Ostküste – US-Präsident Trump sichert staatliche Hilfe zu.

An der Ostküste der USA wird Mitte der Woche einer der schwersten Wirbelstürme der letzten drei Jahrzehnte erwartet. Am Mittwoch oder Donnerstag könnte Hurrikan „Florence“ mit Windgeschwindigkeiten von über 200 km/h an der Ostküste an Land gehen. Möglichen betroffenen Bundesstaaten hat US-Präsident Donald Trump bereits staatliche Unterstützung zugesichert.

„Ich hatte gerade Gespräche mit dem Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, dem Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper, und dem Gouverneur von Virginia, Ralph Northam, über den bevorstehenden Sturm. Die Regierung steht bereit, rund um die Uhr zu helfen“, twitterte Trump.