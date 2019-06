Hummels kehrt zurück zum BVB

Fußballprofi Mats Hummels (30) steht vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund. Am Mittwoch erzielten der FC Bayern und der BVB eine grundsätzliche Einigung über einen Wechsel des Innenverteidigers. Das teilten die Bayern auf ihrer Webseite mit.

Über die Transfermodalitäten haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Um den Transfer abzuschließen, muss Hummels nun in Dortmund den Medizincheck absolvieren.

Der Weltmeister kickte bereits von 2008 bis 2016 für die Schwarz-Gelben. Hummels wurde in den Jahren 2011 und 2012 deutscher Meister sowie 2012 DFB-Pokalsieger mit dem BVB.

Seit seinem Wechsel im Juli 2016 an die Isar hat Hummels 118 Pflichtspiele für die Bayern absolviert. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann er in den Jahren 2017 und 2018 jeweils die Meisterschaft. Zudem holte Hummels in der abgelaufenen Saison mit dem FC Bayern das Double bestehend aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal.