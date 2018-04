Ex-Weltmeister Marco Huck kehrt in den Boxring zurück. Der 33-Jährige wechselt die Gewichtsklasse und will künftig im Schwergewichts-Boxen antreten. „Es freut mich euch zu verkünden, dass ich am 16.06.2018 in München mein Comback geben werde! Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung im Schwergewicht“, schrieb der Boxer auf Twitter.