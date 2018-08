HSV verpatzt Auftakt gegen Kiel

Der Hamburger SV muss mit einer Niederlage in die neue Saison in Liga 2 starten. Das Spiel gegen Holstein Kiel ging mit 0:3 verloren.

Der HSV hat seinen Auftakt in der 2. Fußball-Liga voll verpatzt. Vor rund 57.000 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Trainer Christian Titz im Nordderby am Freitagabend gegen Holstein Kiel deutlich mit 0:3 (0:0). Die Schleswig-Holsteiner hingegen starteten mit einem souveränen Sieg gegen den Bundesliga-Absteiger in die Zweitliga-Saison.

Die Tore für das Team von Trainer Tim Walter fielen in der zweiten Halbzeit. Meffert brachte in der 56. Minute die Störche in Führung. In der 78. Minute erhöhte Kinsombi mit einem Super-Tor auf 2:0. Honsak traf in der Nachspielzeit (90.+3) für die Kieler zum 3:0-Endstand.