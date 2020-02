HSV unterliegt St. Pauli, VfB siegt

Am 23. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli das Stadtderby beim HSV gewonnen. Der Hamburger SV unterliegt dem Kiezklub am Samstagnachmittag mit 0:2. Damit hat der HSV auch das zweite Derby in der laufenden Saison gegen St. Pauli verloren.

VfB Stuttgart siegt gegen Regensburg

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: Der VfB Stuttgart gewinnt zu Hause gegen Jahn Regensburg souverän mit 2:0. Der 1. FC Heidenheim siegt bei Holstein Kiel mit 1:0, Dynamo Dresden unterliegt dem VfL Bochum mit 1:2.