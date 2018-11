HSV und Union teilen sich Punkte

Tolles Topspiel in der 2. Fußball-Liga endet Unentschieden: Im Spitzenspiel der zweiten Liga haben sich der Hamburger SV und Union Berlin am Montagabend 2:2-Remis getrennt. Vor rund 45.000 Zuschauern brachte Mees in einer flotten und spannenden Partie die Gäste aus der Hauptstadt in der 12. Minute zunächst in Führung.

Hunt erzielte in der 58. Minute den Ausgleichstreffer für den HSV. Sieben Minuten später brachte Holtby die Hanseaten zunächst auf die Siegerstraße. Abdullahi traf in der letzten Spielminute zum 2:2-Endstand.

In der Tabelle führt weiter der HSV mit 28 Punkten. Köln folgt mit einem Punkt Rückstand auf Rang zwei. Union ist Dritter mit 24 Punkten, vor den punktgleichen Kickern vom FC St. Pauli.