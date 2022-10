In der 2. Fußball-Bundesliga hat am Sonntagnachmittag der HSV das Topspiel in Paderborn knapp mit 3 zu 2 gewonnen.



Weitere Ergebnisse vom Sonntag: Hannover schlägt Karlsruhe mit 1 zu 0 und Sandhausen spielt 2 zu 2-Remis gegen Braunschweig.