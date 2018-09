Der Hamburger SV hat in der zweien Fußball-Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Der HSV setzte sich im Nachholspiel am Dienstagabend bei Dynamo Dresden mit 1:0 durch. Hee Chan Hwang erzielte in der 68. Minute den einzigen Treffer der Partie und brachte so die Hanseaten auf die Siegerstraße und damit an die Tabellenspitze.