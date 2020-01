Am 19. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg souverän gewonnen. Der HSV siegte gegen die Franken am Donnerstagabend klar mit 4:1.

Nach dem 19. Spieltag stehen die Hanseaten mit jetzt 34 Punkten auf einem direkten Aufstiegsplatz – Platz zwei in der Tabelle. Bielefeld ist weiterhin Spitzenreiter mit 37 Punkten. Dritter ist der VfB Stuttgart mit ebenfalls 34 Punkten.