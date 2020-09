Zweitliga-Auftakt. Die Fußballer des HSV besiegen Düsseldorf, Regensburg und Nürnberg teilen sich die Punkte.

Der Hamburger SV ist zum Start in die 2. Liga mit einem Sieg in die Saison 2020/2021 gestartet. Der HSV siegte am Freitagabend gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf verdient mit 2:1.

Im zweiten Spiel in Liga zwei am Abend gab es ein Remis. Jahn Regensburg und der 1. FC Nürnberg trennten sich 1:1-Unentschieden.