In der 2. Bundesliga konnte der Hamburger SV am zweiten Spieltag beim 1. FC Nürnberg einen Sieg einfahren. Am Montagabend feierte der HSV auswärts beim Club einen souveränen 4:0-Kantersieg.

Der HSV steht dank des Dreiers nun auf dem 3. Tabellenplatz. Nürnberg fällt durch die Heimpleite auf Rang zehn.