HSV bleibt an Spitze in Liga zwei

Der Hamburger SV bleibt an der Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga. Zum Abschluss des 10. Spieltags in Liga zwei haben sich Arminia Bielefeld und der HSV am Montagabend mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Ein Tor der Partie fiel in Halbzeit eins, dass andere Tor in Halbzeit zwei. Der HSV ging nach gut einer Viertelstunde Spielzeit durch Lukas Hinterseer in Führung. Bielefeld glich in der 50. Minute durch Fabian Klos aus.

In der Tabelle bleibt der HSV mit dem Remis auf Rang eins. Mit einem Punkt Abstand folgt Stuttgart. Bielefeld verpasste mit einem Sieg den Sprung auf Platz 1, bleibt mit zwei Punkten Rückstand auf Hamburg aber Dritter in der zweiten Fußball-Liga.