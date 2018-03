Hollywood-Stern für Mark Hamill

«Star Wars»-Aufgebot in Hollywood: Schauspieler Mark Hamill, bekannt als Jedi-Ritter Luke Skywalker im «Krieg der Sterne» von 1977, ist mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt worden. Der gebürtige Kalifornier war in den 80er Jahren auch in «Das Imperium schlägt zurück» und «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» zu sehen und gab in «Star Wars: Das Erwachen der Macht»

(2015) und «Star Wars: Die letzten Jedi» (2017) den Jedi-Meister.

«Star Wars»-Schöpfer George Lucas und Han-Solo-Darsteller Harrison Ford waren bei der Zeremonie mit anwesend, bei der Ford an die verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher erinnerte. «Als ich heute darüber nachdachte, tat es mir wirklich leid, dass wir das andere Mitglied unseres Trios nicht zum Feiern bei uns haben. Aber ich spüre ihre Gegenwart», sagte Ford. Fisher, die in den ersten Filmen Prinzessin Leia spielte, war Ende 2016 überraschend gestorben.

«Es ist schwer, meinen Dank, meine Freude, die Begeisteriung auszudrücken», sagte der 66-jährige Hamill. George Lucas bezeichnete Hamill als «Charakter, der nicht neu geschrieben werden kann». «Er ist extrem enthusiastisch bei allem, was er tut, und das war genau, wonach ich beim Casting von Luke Skywalker suchte.» Bei der Enthüllung der 2630. Plakette auf dem Hollywood Boulevard waren auch ein R2-D2-Droide und zwei Stormtrooper dabei – besonders bekannte Figuren aus den «Star Wars»-Filmen.