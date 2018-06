Hohe Nitratbelastung: EuGH verurteilt Deutschland

Deutschland unternimmt nicht genug gegen die Nitratbelastung seines Grundwassers. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg festgestellt. Die EU-Kommission hatte geklagt, weil Deutschland gegen Auflagen des Gewässerschutzes und damit gegen EU-Recht verstoße. Durch das EuGH-Urteil drohen Deutschland Strafzahlungen in Milliardenhöhe.

Nitrat gelangt meist aus Dünger in der Landwirtschaft über den Boden in die Gewässer und schaden der Umwelt. Eine zu hohe Konzentration im Trinkwasser ist geschundheitsschädlich. Laut Umweltbundesamt wird an etwa jeder fünften Meßstelle der Grenzwert überschritten.