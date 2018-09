Hohe Nachfrage: Arbeitskräfte gesucht

Dank der guten konjunkturellen Lage hat die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland im September ein neues Rekordniveau erreicht. Deutsche Unternehmen und Behörden suchten so viele Mitarbeiter wie nie zuvor. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X), ein Indikator für die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland, ist im September 2018 nach dem zwischenzeitlichen Rückgang im letzten Monat wieder um 5 Punkte auf 257 Punkte gestiegen.

Seit Dezember des letzten Jahres bewegt sich der BA-X kontinuierlich über der 250-Punkte-Marke und dokumentiert damit den höchsten Arbeitskräftebedarf seit Einführung des Index im Jahr 2005. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der BA-X aktuell um 13 Punkte höher.

In nahezu allen Branchen sind im September 2018 mehr Stellen gemeldet als im Vorjahresmonat. Prozentual besonders stark zugenommen hat u. a. der Mitarbeiterbedarf bei Anbietern qualifizierter Unternehmensdienstleistungen. Auch im Handel, in Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik, in der öffentlichen Verwaltung und dem Verarbeitenden Gewerbe ist die Nachfrage nach Arbeitskräften kräftig gestiegen.

Jede dritte gemeldete Stelle wird aus dem Handel, dem Logistiksektor, dem Verarbeitenden Gewerbe oder dem Gesundheits- und Sozialwesen gemeldet. Knapp ein weiteres Drittel kommt von Zeitarbeitsunternehmen.