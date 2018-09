Hoffenheim holt 2:2-Remis in Donezk

In der Gruppe F der Fußball-Champions-League hat die TSG 1899 Hoffenheim am Mittwochabend bei Schachtjor Donezk beim Debüt in der Königsklasse ein Unentschieden eingefahren. Die Kraichgauer spielten beim ukrainischen Double-Sieger ein 2:2.

Florian Grillitsch brachte die Hoffenheimer in der 6. Minute das erste Mal in Führung, Ismaily glich in der 28. Minute aus. In der 39. Minute ging der Bundesligist erneut in Führung, diesmal durch Havard Nordtveit. Schachtjors Maycon glich zehn Minuten vor Spielende erneut aus.