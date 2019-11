Hoffenheim gewinnt in Köln

Zum Auftakt des 11. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim beim 1. FC Köln gewonnen. Die Kraichgauer siegten am Freitagabend mit 2:1 bei den Rheinländern.

Nach dem Spiel ist Köln mit sieben Punkten auf Rang 17 der Tabelle. Hoffenheim steht nach dem Sieg mit 20 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz.

Liga 2: Dresden gewinnt Kellerduell

Auch in Liga 2 wurde am Freitag gespielt. Dynamo Dresden hat im Kellerduell gegen den SV Wehen-Wiesbaden mit 1:0 gewonnen. In der Parallel-Begegnung trennten sich St. Pauli und der VfL Bochum mit 1:1-Unentschieden.