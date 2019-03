Hoffenheim fertigt Leverkusen ab

Die TSG 1899 Hoffenheim hat zum Auftakt des 27. Spieltags in der ersten Fußball-Bundesliga die Elf von Bayer 04 Leverkusen am Freitagabend mit einem 4:1 abgefertigt. Ishak Belfodil brachte die Kraichgauer in einer flotten Begegnung in der 10. Minute in Führung, Kevin Volland konnte sieben Minuten später für die Werkself ausgleichen. Mit einem 1:1 ging es dann in die Pause.

In der zweiten Hälfte legten die Gastgeber noch drei Tore nach. Nadiem Amiri erzielte in der 51. Minute die 2:1-Führung für Hoffenheim. Ishak Belfodil netzte in der 61. Minute erneut ein und Andrej Kramaric sorgte in der 79. Minute vor rund 28.000 Zuschauern für den 4:1-Endstand.