Hoffenheim 2, BVB nur 1

Fußball Bundesligist Borussia Dortmund hat sich mit einer Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim in die Winterpause verabschiedet. Der BVB unterlag zum Auftakt des 17. Spieltags in Deutschlands Fußball-Oberhaus am Freitagabend bei den Kraichgauern mit 1:2.

Mario Götze brachte Dortmund in der ersten Hälfte in Führung. In Halbzeit zwei trafen Sargis Adamyan und Andrej Kramaric für die Hoffenheimer.

Die 1899er verbesserten sich vor den weiteren Spielen an diesem Wochenende mit 27 Punkten auf Rang sechs der Tabelle. Der BVB steht nach der Partie mit 30 Punkten vorerst auf dem vierten Tabellenplatz. Am Samstag könnte Erzrivale Schalke noch an den Dortmundern vorbeiziehen.

Leipzig und Gladbach spielen am Samstag um die Herbstmeisterschaft. Leipzig muss gegen Augsburg ran, Gladbach gastiert bei der Hertha. Titelverteidiger FC Bayern München empfängt Wolfsburg und kann mit einem Sieg auf jeden Fall auf Platz drei überwintern.