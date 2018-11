Höchste Wein-Erntemenge seit 1999

Die Weinernte liegt 2018 nach Schätzungen vom September bei 10,9 Millionen Hektolitern. Das entspricht etwa 1,46 Milliarden herkömmlichen 0,75-Liter-Flaschen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, ist das die höchste Erntemenge seit 1999.

Die deutschen Winzerinnen und Winzer profitierten vor allem von den für den Weinbau günstigen Witterungsbedingungen im Frühjahr und Sommer. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Ernte um 46 Prozent.

Wichtigste Rebsorte war im Jahr 2018 Riesling mit einer Erntemenge von 2,4 Millionen Hektolitern (plus 55 Prozent gegenüber 2017), gefolgt von Müller-Thurgau mit 1,5 Millionen Hektoliter (plus 55 Prozent gegenüber 2017) und Blauem Spätburgunder mit 1,1 Millionen Hektoliter (plus 40 Prozent gegenüber 2017).