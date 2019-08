Die deutschen Hockey-Männer sind bei der Europameisterschaft in Belgien ins Halbfinale eingezogen. In der Runde der besten Vier treffen die DHB-Herren nun am Donnerstag auf Gastgeber Belgien.

Im zweiten Halbfinale treffen Niederlande und Spanien aufeinander. Das Endspiel wird dann am Samstagabend ausgetragen.