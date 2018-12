Ho! Ho! Ho!: Dicker Lotto-Gewinn zum Nikolaustag

Ho!Ho!Ho! Prallgefüllter Nikolaussack für Lotto-Spieler aus Bayern: Fast 846.000 Euro hat ein Tipper aus dem Freistaat bei der gestrigen Mittwochsziehung im Lotto 6aus49 gewonnen. Die berühmten „6 Richtigen“ bescherten dem Glückspilz aus Oberfranken rechtzeitig zum Nikolaustag den satten Lottogewinn im zweiten Gewinnrang von weit über einer Dreiviertelmillion Euro.

Unbesetzt blieb zur gestrigen Ziehung indes die Gewinnklasse 1 (6 Richtige plus richtige Superzahl). Wie Lotto Deutschland mitteilte steht hier deshalb für die kommende Samstagsziehung am 08.12.2018 ein Jackpot von 4 Millionen Euro bereit.

Der Spiel 77-Jackpot wurde ebenfalls nicht geknackt – am Samstag werden in der höchsten Gewinnklasse rund 2 Millionen Euro erwartet. Bei der Super 6-Ziehung hat es einen Volltreffer zu 100.000 Euro in Mecklenburg-Vorpommern gegeben.

Waren Ihre Nikolausstiefel heute Morgen noch nicht gefüllt? Dann nehmen Sie doch an der Nikolaus-Sonderausloung des Deutschen Lotto- und Totoblocks teil. Dreimal 1.000.000 Euro sowie 3.000 Mal 1.000 Euro werden noch einmal am Samstag für schon drei Richtige beim Lottoklassiker „6aus49“ ausgelost.