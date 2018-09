HIV-Selbsttests künftig erlaubt

Der Bundesrat hat am Freitag grünes Licht für Selbsttests auf HIV-Erkrankungen gegeben. Durch eine Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung können sich die Menschen in Deutschland in Zukunft HIV-Selbsttests – so genannten „Heimtests“ – zum Beispiel in Apotheke, Drogerien oder im Internet kaufen – auch ohne ärztliche Verordnung, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Bislang durften nur Ärzte, medizinische Laboratorien und bestimmte weitere Einrichtungen, Behörden und Unternehmen abgegeben.

„Wir wollen Menschen, die sich ohne ärztliche Beratung auf HIV testen, unterstützen. Deswegen wird das Paul-Ehrlich-Institut auf einer offiziellen Internetseite des Bundes fachliche Information und Orientierung für die HIV-Selbsttester anbietet. Mit der Verkaufs-Freigabe für solche HIV-Selbsttests können wir noch erfolgreicher sein im Kampf gegen HIV und AIDS“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).