In dieser Woche meldet sich in Deutschland der Hochsommer zurück. Laut aktueller 10-Tages-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgt ein Hochdruckgebiet in manchen Regionen im Laufe der Woche für Temperaturen von weit über 30 Grad. Ab der Wochenmitte steigt dann auch die Gefahr von Gewittern.

Mehr News to go … Habeck fordert schnelleren Kohleausstieg Grünen-Politiker Robert Habeck fordert einen schnelleren Kohleausstieg. Die CO2-Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen seien mit den heutigen Plänen nicht zu erreichen. „2038 wäre zu spät, um die Pariser Klimaschutzziele und die deutschen Verpflichtungen einzuhalten“, so der Grünen-Chef im ZDF-Sommerinterview. Ukraine-Wahl: Selenskyj-Partei gewinnt Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in der Ukraine zeichnet sich ein Sieg für die Partei Sluha Narodu des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ab. Nach ersten Prognosen kommt sie auf knapp 44 Prozent der Stimmen. „Bild“: Amiri offenbar mit Bayer einig Nadiem Amiri steht nach Informationen der „Bild“-Zeitung offenbar kurz vor dem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler der zur Zeit noch bei Erstliga-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag steht, soll bei der Werkself einen Fünfjahresvertrag erhalten. Beiden Klubs hätte allerdings unterschiedliche Ablöse-Vorstellungen teilt das Blatt weiter mit. Tour: Yates gewinnt 15. Etappe Der britische Radprof Simon Yates hat die 15. Etappe der Tour de France gewonnen. Zweiter wurde Mikel Landa, Dritter Thibaut Pinot und Vierter Emanuel Buchmann. Julian Alaphilippe kommt als Elfter ins Ziel und kann das Gelbe Trikot verteidigen.