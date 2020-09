Hirschi gewinnt 12. Tour-Etappe

Radprofi Marc Hirschi hat die 12. und längste Etappe der 107. Tour de France über 218 Kilometer von Chauvigny nach Sarran gewonnen.



Der 22-jährige Schweizer radelte vor dem Franzosen Pierre Rolland und dem Dänen Sören Kragh Andersen über die Ziellinie in Sarran Corrèze.



Der Slowene Primoz Roglic führt weiter in Gesamtwertung und geht damit auch am Freitag in die 13. Etappe von Châtel-Guyon nach Puy Mary (191 km) im Gelben Trikot.