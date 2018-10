Higgins in Irland wiedergewählt

Amtsinhaber Higgins gewinnt Präsidentschaftswahl in Irland – Iren für Abschaffung von Blasphemie-Gesetz.

Michael D. Higgins kann wohl Präsident von Irland bleiben. Bei der Präsidentschaftswahl am Freitag stimmten laut Nachwahlbefragung des irischen Fernsehsenders RTE rund 58 Prozent für den 77-jährigen Politiker der Irish Labour Party. Sein stärkster Herausforderer, der Unternehmer und Fernsehmoderator Peter Joseph Casey, kam demnach auf rund 20 Prozent. Higgins ist seit 2011 der 9. Präsident von Irland.

In dem parallel durchgeführten Referendum stimmte am Freitag eine deutliche Mehrheit der Iren für die Abschaffung eines Blasphemie-Gesetzes. Laut einer Nachwahlbefragung des irischen Fernsehsenders RTE stimmten rund 70 Prozent für die Abschaffung, rund ein Viertel dagegen. Der Rest nahm nicht am Referendum teil, ging aber wegen der parallel durchgeführten Präsidentschaftswahl dennoch an die Wahlurne.

Das Blasphemie-Gesetz war 1937 in die Verfassung eingefügt worden, um den christlichen Glauben vor Verächtlichmachung zu schützen. 2009 war zudem ein erweitertes Gesetz gegen Gotteslästerung eingeführt worden, das „grob missbräuchliche oder beleidigende Aussagen“ mit Bezug auf „heiliggehaltene Angelegenheiten einer jeden Religion“ unter Strafe stellte. Einschlägigen Verurteilungen wurden aber nicht bekannt.