Auf dem Petersplatz in Rom findet heute die Trauerfeier für den in der vergangenen Woche verstorbenen ehemaligen Papst Benedikt XVI. statt. Anschließend wird Benedikt in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Zur Trauerfeier werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet.