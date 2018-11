Heute 70. Bambi-Verleihung

Heute ist die Bambi-Verleihung in Berlin. Die begehrten goldenen Rehkitze werden am Abend bereits zum 70. Mal verliehen. Einige Gewinner stehen bereits fest. Unter anderem bekommt Rock-Star Rod Stewart den Bambi in der Kategorie „Legende“. Hollywoodstar Penelope Cruz bekommt als beste Schauspielerin international ein goldenes Reh, TV-Talker Luke Mockridge wird in der Kategorie „Comedy“ ausgezeichnet.

Die Schweizerin Liselotte Pulver wird in der Kategorie „Lebenswerk“ geehrt. Laut Jury ist „Lilo“ einer der größten Stars des deutschen Films seit den 1950er-Jahren, die das Publikum immer wieder mit ihrem Lachen ansteckt. Für die Publikumswahl „Neue Deutsche Musikstars“ sind Lea, Nico Santos, Michael Schulte und Mike Singer nominiert.

Die Bambi-Verleihung wird am Freitagabend um 20.15 Uhr live im Ersten aus dem Theater am Potsdamer Platz übertragen. Die Rehkitze werden in 13 Kategorien verliehen.