Heute 25 Millionen Euro im Lotto zu gewinnen

Beim Lotto am Mittwoch, 26.06.2019, können die richtigen Lottozahlen plus passender Superzahl heute einen Jackpot-Gewinn von bis zu 25 Millionen Euro bringen. Elf Ziehungen in Folge gab es bundesweit nun schon keinen Sechser mit Superzahl mehr. Beim Mittwochslotto am 26. Juni 2019 geht es deshalb im obersten Gewinnrang um satte 25 Millionen Euro.

Sollte der Gewinntopf bei der Mittwochsziehung, also in der zwölften Jackpot-Runde erneut unberührt bleiben, wäre am Samstag (29. Juni) in der 13. Runde eine Zwangsausschüttung möglich. Diese garantierte Ausschüttung gibt es immer dann, wenn in zwölf aufeinanderfolgenden Ziehungen der Lotto-Jackpot nicht geknackt werden konnte. Er muss seit 2009 nach den Regularien von Lotto 6aus49 auf jeden Fall in der 13. Ziehung garantiert geleert werden. Dazu gibt es mehrere Szenarien:

Gibt es einen oder mehrere Gewinner in der ersten Gewinnklasse, wird der Jackpot regulär ausgezahlt.

Gewinnt kein Tipper in der 1. Gewinnklasse (6 Richtige plus Superzahl), wird der Jackpot der Gewinnklasse 2 (6 Richtige) zugeordnet.

Bleibt diese auch unbesetzt, erhält die nächste niedrigere Gewinnklasse den Jackpot (5 Richtige plus Superzahl) usw.

Theoretisch, wenn auch unwahrscheinlich, ist es auch möglich, dass die Gewinner der Gewinnklasse 9 den Jackpot unter sich aufteilen.

Übrigens: Sechs richtige Lottozahlen plus Superzahl hatte es Mitte Mai in Rheinland-Pfalz gegeben. Der Glückspilz aus dem Südwesten Deutschland konnte mehr als 8,1 Millionen Euro einstreichen.