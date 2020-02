Ein Auto ist in Hessen während eines Karnevals-Zugs in die Zuschauermenge gerast. Im hessischen Volkmarsen nahe Kassel hat ein Pkw-Fahrer gegen 14.45 Uhr sein Kombi-Fahrzeug in die stehende Menschenmenge gelenkt.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Es sollen mindestens zwei Dutzend Menschen teils schwer verletzt worden sein. Zahlreiche Rettungskräfte sind ebenfalls am Unglücksort. Der Fahrer des Autos wurde laut Polizeiangaben festgenommen.