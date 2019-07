Herzogenaurach 2020 Quartier der DFB-Elf

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Quartier für die Europameisterschaft 2020 gefunden und wird im Falle der Qualifikation während des Turniers auf dem hochmodernen Campus von adidas in Herzogenaurach wohnen und trainieren. Das teilte der DFB am Dienstag mit.

Die Endrunde des Turniers findet vom 12. Juni bis zum 12. Juli 2020 erstmals in zwölf europäischen Ländern und Städten statt, der einzige Spielort in Deutschland ist München. Der von Wald umgebene Campus der Firma adidas liegt 20 Kilometer vom Flughafen Nürnberg entfernt, der ohne Nachtflugbeschränkungen rund um die Uhr das Tor zu Spielorten in ganz Europa sein wird. Die Fahrtzeit in die Münchner Allianz-Arena beträgt rund zwei Stunden.

Die “World of Sports” bietet zahlreiche Sportanlagen, die aktuell bereits von den Mitarbeitern von adidas genutzt werden: ein Fußballstadion für etwa 4000 Zuschauer, Beachvolleyplätze, einen Tennisplatz, ein Basketballfeld sowie eine Kletteranlage und eines der besten Fitnessstudios der Welt. Das Basiscamp wird vollständig auf die individuellen Bedürfnisse der Mannschaft und des Teams zugeschnitten sein und passt sich dabei in bereits laufende Erweiterungen des Campus ein.

Zusätzliche Funktionsräume sowie Gebäude, in denen Spieler, Trainer und Betreuer des DFB untergebracht werden, können nach der Europameisterschaft von adidas-Mitarbeitern genutzt werden. Das temporäre DFB-Quartier ist somit ein nachhaltiges Bauvorhaben der Marke mit den drei Streifen.

Die Planungen der noch erforderlichen baulichen Erweiterungen und funktionalen Einrichtungen auf der “World of Sports” werden erst nach dem endgültigen Erreichen der EM-Endrunde in enger Abstimmung mit dem DFB intensiv weiter vorangetrieben. Im Mittelpunkt stehen dabei die Anforderungen der sportlichen Leitung, der Spieler, des Betreuerteams sowie der Medien, für die mit einem modernen Medienzentrum ebenfalls beste Arbeitsbedingungen verfügbar sein werden.

Die adidas “World of Sports” war schon mehrfach Quartier für Nationalmannschaften. So bereitete sich die DFB-Auswahl hier schon 2005 auf den FIFA Confederations Cup vor, 2006 gastierte die argentinische Nationalmannschaft während der FIFA WM 2006 in Herzogenaurach.