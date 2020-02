Zum Auftakt des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben sich Hertha BSC Berlin und der FC Schalke 04 torlos getrennt. Schalke bleibt damit Tabellensechster, die Hertha steht aktuell auf dem 13. Rang.

Sechs Partien stehen am Samstag auf dem Spielplan. Am Nachmittag empfängt unter anderem der BVB die Elf von Union Berlin. Titelverteidiger FC Bayern München gastiert in Mainz. Spitzenreiter RB Leipzig empfängt am Abend Gladbach.