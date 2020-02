In der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC Berlin am 24. Spieltag einen Punkt bei Fortuna Düsseldorf geholt. Die Rheinländer und die Hauptstädter trennten sich im Freitags-Spiel mit einem torreichen 3:3-Remis.

Am Samstag stehen fünf Spiel auf dem Programm: Unter anderem will Tabellenführer FC Bayern München in Hoffenheim Platz 1 verteidigen. Bayern-Jäger Borussia Dortmund empfängt Freiburg.