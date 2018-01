Hertha gegen BVB endet 1:1

BVB holt nur einen Punkt in Berlin: Zum Auftakt des 19. Spieltags in der Fußball-Bundesliga gab es im Berliner Olympiastadion ein Unentschieden. Hertha BSC und Borussia Dortmund trennten sich vor rund 65.000 Zuschauern 1:1-Remis. Berlins Selke brachte die Herthaner in der 46. Minute der zweiten Halbzeit zunächst in Führung. Kagawa netzte in der 71. Minute für den BVB zum verdienten 1:1-Endstand ein.

Mit dem Punktgewinn haben sich die Schwarz-Gelben vorläufig den dritten Tabellenrang gesichert. Die Dortmunder haben jetzt 30 Punkte auf dem Konto. Berlin steht weiter auf dem 11. Tabellenplatz mit nun 25 Punkten.