Herren-Finale bei French Open steht

Bei den Tennis French Open 2020 in Paris ist das Traumfinale bei den Herren fix – Djokovic und Nadal treten am Sonntag (11. Oktober) im Endspiel an.

Das Finale bei den French Open lautet zum dritten Mal Novak Djokovic gegen Rafael Nadal. An diesem Sonntag (15 Uhr) treffen der Serbe und der Spanier im Endspiel aufeinander.

Für Titelverteidiger Nadal ist es das 13. Endspiel bei den French Open. Bereits 12. Mal konnte der spanische Tennisspieler den Roland Garros-Titel in den vergangenen 15 Jahren gewinnen.