Helene Fischer und Florian Silbereisen getrennt

Die Schlagerstars Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) haben sich getrennt. Das bestätigte Fischer auf Instagram neben einem Foto von sich mit ihrem Ex-Freund Silbereisen.

„So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege!“, schreibt Fischer auf Instagram.

Sie sei „nicht nur für 10 wundervolle Jahre dankbar, sondern jetzt auch dankbar solch einen Freund“ in ihrem Leben zu wissen, so Fischer weiter auf dem Foto-Netzwerk. Zudem bestätigte Fischer in dem Post an ihre Fans: „Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen.“