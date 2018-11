Heino: „Ich bin mit 80 noch so fit“

Schlagerstar Heino tut man keinen Gefallen, wenn auf Festen, bei denen er als Gast eingeladen ist, seine Lieder gespielt werden. „Das mag ich nicht so, weil ich dann immer sehr kritisch bin, bei dem, was ich gemacht habe“, sagte Heino dem Radiosender HR4. „Wenn man genau hinhört, dann merkt man manchmal so kleine Unebenheiten, und die mag ich dann nicht hören.“

Was er jedoch gerne höre, seien „Schnulzen“. „Ich habe nie Schnulzen gesungen, bis auf ein Lied auf meiner letzten CD, das ich wunderschön gefunden habe“, sagte der Sänger. Am 13. Dezember feiert Heino seinen 80. Geburtstag. Er will zwar ein bisschen kürzer treten, aber wirklich alt fühlt er sich nicht.

„Es ist ja nicht so, dass man mit 80 noch so fit ist wie mit 20. Aber ich kann wirklich sagen, ich bin mit 80 noch so fit, als wenn ich 30 oder 35 wäre.“ Nach seiner Abschiedstournee im Frühjahr hat er schon ein paar Ideen für den Ruhestand, bei denen vor allem sein Enkel eine Rolle spielt, auch ein paar Auftritte schließt er nicht aus.

Zu Auftritten auf Geburtstagen hat er jedoch eine klare Meinung: „Ich hab noch nie bei einer Geburtstagfete gesungen und das soll jetzt auch nicht sein.“