Heimpleite: Augsburg unterliegt Bayer

Der FC Augsburg kassiert eine klare Heimpleite in der Fußball-Bundesliga. Die Fuggerstädter haben im Freitagsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:4 verloren.

Zum Auftakt des 31. Spieltags im deutschen Fußball-Oberhaus hat Leverkusen in Augsburg mit 4:1 gewonnen. Kevin Danso brachte Augsburg in der 12. Minute noch in Führung, doch dann kamen die Gäste. Kevin Volland drei Minuten später mit dem Ausgleich für die Werkself.

Nach dem Treffer von Kai Havertz (49.) im zweiten Durchgang war die Partie bereits gedreht. Jonathan Tah (60.) und Julian Brandt (88. Minute) legten allerdings noch weitere Treffer drauf. Damit klettert Leverkusen zumindest vorübergehend auf Europa-League-Qualifikationsplatz sechs, Augsburg bleibt akut im Abstiegskampf auf Rang 14.

Am Samstag wird der 31. Spieltag mit sechs Partien fortgesetzt. Topspiel am Nachmittag ist sicher das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke.