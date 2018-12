Heidi Klum verrät: „Ich habe ja gesagt“

Heidi Klum und Tom Kaulitz zu Weihnachten offenbar verlobt: Das 45-jährige Model und bekannte Fernsehgesicht Heidi Klum hat Gerüchte um eine mögliche Verlobung angeheizt. „Ich habe ja gesagt“, schrieb Klum an Heiligabend auf ihrem Instragram-Account und zeigte dazu ein Foto, auf dem sie mit einem Ring am Finger zu sehen ist, den sie an die Wange des Musikers hält.

Das Bild wurde auf der Fotoplattform bereits mehr als eine halbe Million Mal mit „Gefällt mir“ markiert und in vielen Kommentaren überhäufen sie die Fans mit Glückwünschen. Die 45-jährige Klum pflegt bereits seit mehreren Monaten eine Beziehung mit dem 29-jährigen Tom Kaulitz, Gründungsmitglied der Musikgruppe Tokio Hotel.