Heidi Klum sucht mit Gastjuroren „GNTM“ 2019

Supermodels, Starfotografen, Lifestyle-Ikonen und anerkannte Designer bei GNTM 2019: Heidi Klum hat die erste Garde der internationalen Fashion- und Modelbranche als Juroren zu „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ geladen. Die Topmodels Gisele Bündchen, Winnie Harlow, Toni Garrn, Lena Gercke und Stefanie Giesinger geben in jeweils einer Folge der ProSieben-Erfolgsshow ihr Know-how an die GNTM-Kandidatinnen weiter.

Diese und weitere Juroren sind ebenfalls zu Gast: die Star-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin, Moderator Thomas Gottschalk, die Designer Wolfgang Joop, Michael Michalsky und Art Director Thomas Hayo. In jeder Show wird ein Gast die Models coachen – und Heidi Klum am Ende der jeweiligen Edition bei der Entscheidung unterstützen.

Zum Auftakt der 14. Staffel „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ trifft Heidi Klum in der deutschen Modemetropole Berlin auf die 50 besten Bewerberinnen, die sie persönlich vorab ausgesucht hat. Für ihre erste große Fashionshow in den Designer-Outfits von Michael Michalsky zeigt ihnen Model Lena Gercke den perfekten Walk. Auftakt der 14. GNTM-Staffel ist am 7. Februar 2019, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.